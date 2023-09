Neuerungen beim Start-up-Verein NRWalley hat jetzt eine Geschäftsführerin – und einen neuen Vorstand

Als Katharina Krus 2022 zum zweiten Mal Mutter wird, kommt sie ins Grübeln. War der Weg, den sie bislang gegangen ist, der richtige für sie? Zu dem Zeitpunkt ist die damals 39-Jährige seit neun Jahren Geschäftsführerin ihres eigenen Unternehmens Leadtributor in München, hat zwei Geschäftsmodelle mitentwickelt, die den indirekten Vertrieb digitalisieren, und sich mit allen klassischen Gründerinnen-Problemen herumgeschlagen, die es so gibt. „Das war toll und hat viel Spaß gemacht. Nach der Geburt meiner Tochter wollte ich aber etwas Neues ausprobieren, mich am liebsten für andere in Szene engagieren“, sagt Krus. Als sie schließlich die Stellenanzeige von NRWalley liest, weiß sie, was sie tun wird.