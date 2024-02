Industrie schrumpft, Dienstleistungen stabil NRW-Wirtschaft schwächelt auch 2024

Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, schlug Ministerin Neubaur vor, künftige Investitionen in den Klimaschutz und vergleichbare Projekte mit einer Gutschrift in Höhe von einem Viertel der Investitionssumme zu belohnen, die über mehrere Jahre hinweg von der Steuer abgezogen werden kann. Dafür kalkulierte sie pro Jahr 50 Milliarden Euro an Steuermindereinnahmen ein, auf Dauer von zehn Jahren wären dies 500 Milliarden Euro. Sympathie für ein solches Vorhaben hätte grundsätzlich IHK-Präsident Stoffels: „Ich gehe davon aus, dass ein solches Programm eine allgemeine Modernisierungsoffensive unterstützen könnte“, sagte er unserer Redaktion. „Wir müssen die Stimmung ins Positive drehen.“ Distanziert gab er sich allerdings zu der Überlegung, ein solches Förderprogramm über ein schuldenfinanziertes Sondervermögen zu finanzieren, das Neubaur vorschlug: „An der Schuldenbremse sollte nicht gerüttelt werden“, so Stoffels. Der Staat habe ausreichend hohe Steuereinnahmen, um sich ein solches Programm leisten zu können. Dabei müsste auch berücksichtigt werden, dass durch Steuersenkungen angeschobene Investitionen indirekt wieder zu staatlichen Einnahmen führen – Ministerin Neubaur sagte, sie glaube, dass 50 Milliarden Euro an Steuervorteil zu 200 Milliarden Euro an Investitionen führen: „Wir würden so den Umbau Richtung grüne Produktion vorantreiben.“ Sie ergänzte auf Nachfrage, das Konzept sei nicht mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) abgestimmt. Sie erklärte außerdem, sie finde das Konzept der Schuldengrenze im Prinzip für richtig – aber für Investitionen sollte eben ein Sondervermögen her, wofür das Grundgesetz geändert werden solle. Zum Teil knüpft ihr Konzept an der Wirtschaftspolitik der aktuellen US-Regierung unter Joe Biden an, das auch stark auf die Förderung von grünen Investitionen setzt.