Stärker als Bundesdurchschnitt Wirtschaftsleistung in NRW 2023 geschrumpft

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging preisbereinigt im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf nach ersten Berechnungen mitteilte. Nominal - also nicht inflationsbereinigt - erhöhte sich die Wirtschaftsleistung um 5,1 Prozent.