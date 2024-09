Die Jury kürte Vorbilder im Strukturwandel Wirtschaft im Wandel – Das sind die Sieger 2024

Wie geht es weiter? Bei einer feierlichen Veranstaltung am 8. Oktober wird Mona Neubaur die Auszeichnungen an die neun Preisträger und die NRW-Wandlerin überreichen. Die ausgezeichneten Betriebe stellen wir in den kommenden Wochen in Unternehmensporträts online und in der Zeitung vor. Dann wird deutlich, warum die Ausgezeichneten ein Vorbild für andere Unternehmen sein können. „Sie treiben die Transformation voran und tragen so entscheidend dazu bei, den Wirtschaftsstandort NRW zukunftsfähig zu gestalten“, so die Ministerin.