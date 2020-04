NRW – Wirtschaft im Wandel : So funktioniert die Teilnahme am Wettbewerb

So funktioniert die Teilnahme am Wettbewerb

Düsseldorf Vom Start-up bis zum Großkonzern – beim Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ werden innovative Unternehmen ausgezeichnet. So können Sie sich kostenlos bewerben.

Am Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ können alle Unternehmen teilnehmen, die in NRW ihren Hauptsitz haben oder aber den größten Teil ihres Unternehmensbetriebs (etwa den Großteil der Mitarbeiter).

Start-ups In dieser Kategorie können sich all jene Unternehmen bewerben, die jünger als zehn Jahre sind und entweder ein geplantes Mitarbeiter-/Umsatzwachstum anstreben und/oder hinsichtlich ihrer Produkte/Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und/oder Technologien (hoch)innovativ sind. Existenzgründungen wie Beratungstätigkeiten oder freiberufliche Aktivitäten fallen nicht in diese Kategorie.