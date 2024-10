Preisträger „NRW - Wirtschaft im Wandel“ Wie ein Unternehmen aus Viersen die Energiewende vorantreibt

Alle guten Firmengeschichten beginnen in einer Garage. Oder im Keller – so wie die von EA Elektro-Automatik aus Viersen. Gründer Helmut Nolden bastelte dort vor mehr als 50 Jahren an seinen ersten Akkus und verkaufte sie für gutes Geld, wurde immer erfolgreicher und gründete 1974 sein Unternehmen. Es ist der Beginn einer großen Erfolgsgeschichte – denn heute ist das ehemalige Familienunternehmen einer der führenden Hersteller im Bereich der Leistungselektronik in Europa, beschäftigt rund 450 Mitarbeiter allein in Viersen und ist in die USA und nach China expandiert.