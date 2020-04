Wettbewerb NRW - Wirtschaft im Wandel : Aufbruch in Zeiten der Krise

Aufbruch in Zeiten der Krise

Die Zeiten sind so hart wie lange nicht. Mit dem Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ wollen wir Unternehmen auszeichnen, die sich mutig der Zukunft stellen und Vorbild für andere sind – vom Start-up bis zum Großkonzern.

Als sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Jahreswechsel in einer Ansprache an das Volk wandte, verbreitete sie Optimismus: „Die 20er-Jahre können gute Jahre werden. Überraschen wir uns einmal mehr damit, was wir können.“