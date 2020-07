SMS Group (Düsseldorf)

Das Unternehmen hat harte Zeiten hinter sich. Der Auftragseingang ist seit Jahren rückläufig, weil kaum noch neue Stahlwerke gebaut werden. Deutschlandweit wurden massiv Stellen abgebaut. Die Zeit des reinen Anlagenbauers ist vorbei, erkannte Vorstandschef Burkhard Dahmen bereits vor knapp fünf Jahren. Also müssen neue Geschäftsmodelle her – digitale. Seit 2016 treibt das Unternehmen die Digitalisierung des Kerngeschäfts voran. Dazu wurde zunächst eine eigene Digitaltochter, SMS Digital, außerhalb des Unternehmens gegründet. Nun will die SMS Group die alte und neue Welt zusammenführen. In Mönchengladbach soll ein moderner Campus entstehen, in dem an der Zukunft des Unternehmens gearbeitet werden soll.