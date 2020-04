Andreas Pinkwart (Schirmherr)

Zum zweiten Mal übernimmt Andreas Pinkwart als Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen die Schirmherrschaft beim Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“. Der Wandel ist auch in seinem beruflichen Leben permanenter Begleiter. Der FDP-Politiker war Wissenschafts- und Innovationsminister in NRW, bevor er als Rektor an die HHL Leipzig Graduate School of Management wechselte. 2017 kehrte er nach NRW zurück – diesmal als Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie.