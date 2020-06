Ferien in der Heimat : NRW startet Werbekampagne für Tourismus

Düsseldorf In den meisten Regionen von NRW wie auch dem Sauerland und der Eifel gibt es noch freie Ferienwohnungen oder Pensionen. Auch Bayern sollen angelockt werden mit einer neuen Werbekampagne. Gerade Fahrradreisen liegen im Trend.

Er gehe davon aus, dass viele Bürger in der Heimat Ferien machen wollten, doch die Strände an Nord- und Ostsee seien oft schon ausgebucht. „Das ist für uns auch eine Chance“, sagte er. „Wir wollen Neukunden aus NRW und aus angrenzenden Regionen und Staaten gewinnen.“ Aber im Rahmen der Kampagne würden auch Straßenbahnen in Stuttgart und München für Besuche in NRW werben. „Wir können mehr als Industrie und Hightech. Wir sind auch ein spannendes Reiseland“, so Pinkwart.