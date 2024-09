Regionale Unterschiede, ausländische Bewerber und aktive Ansprache Bewerber können noch einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr bekommen

Positive Neuigkeiten gibt es in Bezug auf das Interesse an einer dualen Berufsausbildung. Nach Angaben der Arbeitsagenturen gab es ein Plus von 2,3 Prozent (102.189 Bewerber). Maßgeblich dazu beigetragen hätte das wachsende Interesse von Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, während das Interesse deutscher Staatsbürger im gleichen Zeitraum sank (-0,5 Prozent). Die Zahl der Ausbildungsstellen sank allerdings (-3,8 Prozent zu 2023). „Die duale Ausbildung bietet nicht nur gute Karrierechancen, sondern eröffnet auch Wege zur Weiterqualifikation bis zum Master Professional“, sagt Stoffels. Oft sei den Jugendlichen nicht klar, das und welche Aufstiegschancen vorhanden seien, bemängelt er. Hier sei es wichtig vonseiten der Anbieter die Karrierewege deutlicher aufzuzeigen. Zudem müsse weiterhin auf die „aktive Ansprache“ bei Schülern gesetzt werden, so Bernd Zimmer, Vorsitzender Freie Berufe NRW.