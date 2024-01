Autobahnen im Rheinland voll NRW-Politik drängt auf Ende des Bahnstreiks

„Die GDL entscheidet alleine, wie es im aktuellen Tarifkonflikt weitergeht“, betont dagegen ein Sprecher des Beamtenbundes. Der DBB und die GDL stünden in „engem Austausch“ über das weitere Vorgehen, „Tarifverhandlungen sind ein intensiver Prozess.“ Es sei „Stand heute“ kein Thema, ob der DBB sich irgendwie in den Streit einmische oder für eine Moderation plädiere. Konkret lässt sich dies so verstehen, dass der DBB nicht ausschließt, am Ende doch für eine Vermittlung zu plädieren.