Bündnis zwischen Land und NRW-Vereinen Was der Fußball gegen den Fachkräftemangel tun kann

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und Watzke haben am Dienstag erklärt, was das Bündnis bewirken kann. „Fußball ist eine Milieu umspannende Sache, mit dessen Hilfe wir junge Menschen in Kontakt mit der Arbeitswelt bekommen wollen“, so der Minister. Die Vereine hätten über ihre Sponsoren auch wichtige Kontakte in die Wirtschaft und spielten eine „riesige Rolle“ in den sozialen Medien. In vielen Fällen schließen sich Menschen, die aus dem Ausland kommen, in Deutschland häufig Sportvereinen an und finden so Zugang zum Arbeitsmarkt. Ohne den geht Integration nicht, das ist Laumanns Leitsatz: „Die Integration ist nicht vollendet, wenn sie nicht in Ausbildung und Arbeit mündet.“