CO2-Emmissionen : NRW übertrifft sein Klimaziel

Düsseldorf Im vergangenen Jahr hat das Land gegenüber dem Referenjahr 1990 insgesamt 38 Prozent an Treibhausgasen eingespart. Die Umweltorganisation BUND NRW verlangt dennoch mehr Engagement bei den erneuerbaren Energien. Der Kohleausstieg müsse schneller kommen, der Ausbau der Erneuerbaren schneller vorangetrieben werden.

(maxi) Das Land NRW hat nach Worten von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) seine angepeilten Einsparungen beim Klimaschutz deutlich übertroffen. Das belegten aktuelle Daten des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Demnach habe die Einsparung von CO 2 gegenüber dem Referenzjahr 1990 minus 29 Prozent betragen. Laut vorläufigen Daten habe der Rückgang im vergangenen Jahr sogar minus 38 Prozent betragen. Damit sei man sogar oberhalb des Bundeswertes von minus 35,2 Prozent, sagte Pinkwart: „Wir sind auf dem absolut richtigen Weg. Der Klimaschutz erreichr eine neue Dimension.“