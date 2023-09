Unternehmensleitung Im NRW-Mittelstand führt immer öfter eine Frau

Gleichzeitig sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen auch in NRW immer noch groß. Während die Quote der Frauen an der Unternehmensspitze im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen nur knapp unter 50 Prozent liegt, hat am Bau immer noch in elf von zwölf Fällen der Mann das Sagen. Auch bei Verbänden, Parteien und Kirchen, die zu den sonstigen Dienstleistungen gezählt werden, liegt der Frauenanteil vergleichweise hoch (46,5 Prozent), Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie das Gastgewerbe (je knapp 29 Prozent) liegen ebenfalls deutlich über dem NRW-Schnitt. „Die Realität in den Wirtschaftsbereichen spiegelt oftmals noch die klassische Berufswahl der Geschlechter“, sagt Hantzsch. So sei die Übernahme von Führungsverantwortung in einer Branche häufig an den eigenen beruflichen Werdegang geknüpft. Sprich: wer einen traditionell als Frauenberuf definierten Job gewählt hat, steht dann auch meist in Unternehmen aus diesen Branchen an der Spitze.