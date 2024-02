Streik von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen VRR drängt auf Einigung beim ÖPNV-Streit

Beim zweiten Warnstreik im ÖPNV in diesem Monat brauchten Berufspendler am Donnerstag in großen Städten wie Köln, Düsseldorf oder Bonn deutlich mehr Zeit zu ihren Arbeitsplätzen mit dem Auto als beim ersten Warnstreik Anfang Februar. Das berichtet der ADAC Nordrhein. „Offensichtlich haben weniger Arbeitnehmer im Homeoffice gearbeitet als an vergangenen Streiktagen, sondern sind häufiger mit dem Auto zur Arbeit gefahren“, sagte ein Sprecher. Eine Rolle könne auch das Ende des Karnevals gespielt haben, weil manche Beschäftigte während dieser Zeit sowieso nicht im Büro gewesen waren. Außerdem war das Wetter nicht so gut wie beim ersten Warnstreik, also stieg man wohl seltener aufs Fahrrad um.