ÖPNV in NRW Immer mehr Menschen fahren ohne Ticket in Regionalzügen

Vorrangig auf mehr Videoüberwachung sowie mehr Sicherheitspersonal führt Wittke es zurück, dass die Zahl einer Reihe von Straftaten und anderer negativer Vorfälle im Schienenpersonalverkehr deutlich zurückging. So wurden 2022 noch 2300 Menschen gemeldet, die ohne echte Reiseabsicht an Bahnhöfen oder in Zügen herumlungerten, 2023 waren es nur noch knapp 1300. Rund 4500 Betrunkene oder Menschen unter Drogeneinfluss wurden 2022 ermahnt, 2023 waren es nur noch 3700. Um immerhin 14 Prozent ging die Zahl der Körperverletzungen auf 708 zurück, die Zahl der Sachbeschädigungen sank um ein Fünftel auf 5197. „Bahnfahren in NRW ist sicherer geworden“, so Wittke.