Miete NRW hat die höchsten kalten Nebenkosten

Die Situation für Mieter in Deutschland wird in naher Zukunft nicht einfacher. Die Kaltmieten in Deutschland drohen weiter zu steigen, weil immer mehr Menschen auf den Mietwohnungsmarkt drängen und gleichzeitig nicht genug neue Wohnungen in Deutschland gebaut werden. Zudem ist die weitere Entwicklung der Energiepreise noch offen. „Die steigen umso stärker, je größer die geopolitische Verunsicherung ist“, sagte Michael Voigtländer, Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), am Montag bei der Vorstellung des IW-Wohnnebenkostenreports. Mit anderen Worten: Solange der russische Krieg gegen die Ukraine andauert, bleiben die Preise zumindest stabil hoch.