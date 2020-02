Steuerehrlichkeit : NRW-Handel befürwortet Bonpflicht erst ab zehn Euro

Düsseldorf Die Einführung der Bonpflicht hat bei Bäckern, Restaurantbesitzern und Händlern einen Aufschrei ausgelöst. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat nun Ausnahmen für Kleinstbeträge gefordert – und bekommt dafür Rückendeckung aus NRW.

Der Handel in Nordrhein-Westfalen hat sich für eine Anpassung bei der sogenannten Bonpflicht ausgesprochen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Wochenende in einem Brief an die Finanzminister der Länder angeregt, Kassenbons erst ab einem Verkaufswert von zehn Euro verpflichtend zu machen.