30.000 Euro gewonnen : NRW-Gründerpreis geht an Essener Start-up Unigy

Düsseldorf/Essen Das Thema Energieversorgung ist relevanter denn je. Kein Wunder also, dass ausgerechnet vier junge Unternehmer aus Essen den NRW-Gründerpreis gewonnen haben, die sich genau dem verschrieben haben. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur war voll des Lobes.

Unigy unterstützt Energieversorger und Stadtwerke dabei, sich in der Energiewende zukunftsfähig zu positionieren. „Ihre digitale Lösung ermöglicht eine wirtschaftliche und risikoarme Integration von erneuerbaren Energien in bestehende Portfolien“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in Nordrhein-Westfalen. Die von Unigy entwickelten Algorithmen beobachteten den Markt, bewerteten Risiken und erstellten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz optimale Vermarktungsstrategien.