A3 noch häufiger vierspurig NRW gibt Autobahnausbauten frei

Krischer befreit sich mit seiner Zustimmung aus einer schwierigen Lage: Auf Bundesebene haben die Grünen dem Beschleunigungsgesetz zugestimmt. Sie setzten aber durch, dass die jeweiligen Länder ihr Ok geben müssen. Aber in NRW sind die Grünen wiederum nur Juniorpartner in einer Koalition mit der CDU. Und es ist schwer zu bestreiten, dass eine Reihe an Autobahnen aktuell überlastet sind, weil sie zu wenige Spuren haben.