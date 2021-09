Einführung von Software Sormas stockt : Gesundheitsämter kommen bei Vernetzung kaum voran

Düsseldorf Die NRW-Landesregierung hatte den Gesundheitsämtern bis Ende September Zeit gegeben, die Software Sormas Xchange einzuführen. Aktuelle Daten zeigen: Das Ziel wird wohl verfehlt.

Obwohl die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in NRW in den vergangenen Wochen rasant gestiegen ist, kommt die Einführung der Software Sormas in den Gesundheitsämtern kaum voran. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Demnach arbeiten bislang nur 14 der 53 Gesundheitsämter im Land mit der Software Sormas Xchange. Diese ermöglicht die Kontaktnachverfolgung über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus.