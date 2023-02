Corona-Folgen NRW-Gastgewerbe noch deutlich unter 2019

Auffällig ist auch, dass in der sogenannten ausschankgeprägten Gastronomie (Kneipen und Bars) in Nordrhein-Westfalen das Minus gegenüber dem Dezember 2019 deutlich größer ist als beispielsweise in Hotels und Restaurants, die ja von den Lockdowns der vergangenen Jahre ebenfalls schwer getroffen waren. In Zahlen: minus 36,7 Prozent bei den Ausschankbetrieben gegenüber 17,6 Prozent bei den Hotelbetrieben respektive 21,9 Prozent bei Restaurants, Cafés, Imbissbuden und Gaststätten. Ein möglicher Grund für den Unterschied: „Das rasante Kneipensterben des vergangenen Jahrzehnts hat sich in der Pandemie vermutlich noch einmal beschleunigt“, erklärte ein Sprecher von IT.NRW auf Anfrage. Auch im Dreijahresvergleich liegen die Ausschankbetriebe fast ein Drittel im Minus.