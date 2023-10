Luftfahrt Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn schwächeln

Während der BDL meint, hohe Abgaben würden von einem breiten Angebot an vielen Flughäfen abhalten, sind die Zusammenhänge indes etwas komplizierter: So ist in Düsseldorf das Angebot allein darum deutlich geringer als 2018/19, weil Eurowings die Langstreckenflotte in der NRW-Landeshauptstadt aufgegeben hat. Der Lufthansa-Ableger hat die Langstrecke nach Frankfurt und München verlagert. Hinzu kommt, dass der Billigflieger Ryanair seinen Ableger Laudamotion aus Düsseldorf abgezogen hat – allein wegen dieser zwei Sondereffekte fehlen Hunderte früherer Flüge. In Köln/Bonn ist derweil das Angebot von Berlin-Flügen zurückgegangen, während die Bahn auf dieser Route einen ICE-Sprinter als Alternative in die Hauptstadt anbietet.