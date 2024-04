Ergebnisse aus neuer IW-Studie Deshalb ist die Wirtschaftskriminalität in NRW so hoch

Laut Kriminalstatistik wurden in NRW 2022 insgesamt 8245 Delikte im Bereich der Wirtschaftskriminalität gezählt – ein Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr gab es nur in Schleswig-Holstein. Einen Einzelfall, der diesen Anstieg für NRW erklären könnte, gebe es nicht, erklärte Studienautor Enste. Anders als in Schleswig-Holstein, wo ein Betrug im Bereich des Online-Datings zu massiv mehr Verfahren geführt hatte. Enste vermutete aber, dass die Entwicklung in NRW auch einen politischen Hintergrund haben könnte: Der Kurs von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) führe womöglich dazu, „dass in gewissen Gruppen mehr aufgedeckt wird“, sagte der Wissenschaftler. Hinzu komme der Abrechnungsbetrug in Testzentren während der Corona-Pandemie: „Krisenzeiten führen dazu, dass Betrugsdelikte häufiger stattfinden.“ Und NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland, auch deshalb dürfte es vergleichsweise hohe Fallzahlen verzeichnen.