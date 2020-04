Betrug durch gefakte Websites : NRW-Corona-Soforthilfen sollen nächste Woche wieder anlaufen

Düsseldorf Nach dem Aufdecken des Betrugs bei den Landeshilfen versucht NRW, über einen Datencheck mit der Finanzverwaltung die Betrüger schneller rauszufischen. Antragsteller müssen noch Geduld haben.

Die Corona-Soforthilfen des :Landes Nordrhein-Westfalen hatten vor allem ein Ziel: Sie sollten schnell und unbürokratisch erfolgen, damit Kleinunternehmer und Selbstständige so schnell wie möglich Geld bekommen. Schließlich ist die finanzielle Not bei vielen von ihnen gewaltig.

Ob das nur geringfügige oder größere Veränderungen am aktuellen Verfahren bedeutet, bleibt damit offen. Gleichzeitig wird aus anderen Bundesländern Unverständnis über die Vorgehensweise in Nordrhein-Westfalen laut. Nach Angaben des WDR müssen in den meisten Ländern erst Formulare heruntergeladen werden, die anschließend per E-Mail oder auf dem Postweg zurückgesandt werden müssen. In einigen Ländern sei es zudem notwendig, weitere Unterlagen wie Ausweiskopien oder einen Steuerbescheid einzureichen. Ein einfacher Algorithmus, der Steuernummer und Bankverbindung abgleiche, sei eigentlich unabdingbar, sagen Online-Experten.