Sonderzahlungen Ende Januar Bis zu 1800 Euro netto mehr für NRW-Beamte

Wenn Beamte verheiratet sind, gibt es dafür mindestens 149 Euro Familienzuschlag. Sind sie verheiratet und haben ein Kind liegt der Familienzuschlag bei mindestens 282 Euro. Es gibt also eine Art zweites Kindergeld für Beamte. Wohnen sie allerdings in einer besonders teuren Stadt wie Düsseldorf und Köln kommen bei einem Kind mehr als 400 Euro „regionaler Ergänzungszuschlag“ dazu.Dieser Extra-Zuschlag liegt bei zwei Kindern in Düsseldorf und Köln als teuersten Städten von NRW sogar bei knapp 700 Euro im Monat. Dieser Betrag muss versteuert werden. Auch Pensionäre können ihn erhalten, sofern sie für Kinder Kindergeld erhalten, was bei einem Studium meistens der Fall ist.