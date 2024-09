Verspätungen und Zugausfälle NRW-Bahnchaos geht im Herbst weiter

Info

RE1 Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund

Verspätung in Prozent 32,9



RE 2 Düsseldorf-Essen-Münster

Verspätung in Prozent 41,2



RE 13 Hamm-Düsseldorf-Venlo

Verspätung in Prozent 33,7



S28 (Regiobahn) Wuppertal-Düsseldorf-Kaarst

Verspätung in Prozent 22,6



RE 44 Moers-Oberhausen-Bottop

Verspätung in Prozent 42,6



RB 31 Duisburg-Xanten

Verspätung in Prozent 45,3



RE 5 Koblenz-Köln-Wesel

Verspätung in Prozent 51,6



RE4 Aachen-Düsseldorf-Dortmund

Verspätung in Prozent 45,4



RB 48 Bonn-Köln-Wuppertal

Verspätung in Prozent 40,9



RE 7 Krefeld-Köln-Münster

Verspätung in Prozent 52,4



RE11 (RRX) Düsseldorf-Dortmund-Kassel

Verspätung in Prozent 37,2