Vorverkauf startet am 3. April Das müssen Kunden in NRW über das Deutschlandticket wissen

Wer schon ein Abo hat, wurde angeschrieben und um die Entscheidung gebeten, ob er zum Deutschlandabo wechseln will oder beim alten Abo bleibt. 95 Prozent der Kunden wechseln, erklären die Nahverkehrsfirmen. Neukunden kaufen das Abo am besten über die App des örtlichen Nahverkehrsunternehmens wie dem VRR oder der Rheinbahn oder in Köln der KVB. Außerdem können über Kundenzentren entsprechende Chipkarten bestellt werden. Für den Abschluss eines Abos sind Name, Adresse und eine Bankverbindung notwendig.