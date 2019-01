Altenpflege besonders betroffen: Notstand in der Pflege - fast 40.000 Stellen nicht besetzt

Berlin Die massive Personalnot in der Pflege hat auch 2018 weiter zugenommen. Einem Medienbericht zufolge kletterte die Zahl der unbesetzten Stellen auf fast 40.000. Insbesondere die Altenpflege ist betroffen.

2017 hatte es dem Bericht zufolge in der Altenpflege durchschnittlich 23.300 und in der Krankenpflege 14.700 unbesetzte Stellen gegeben. Die BA führt die Verschärfung der Personalnot demnach vor allem auf den steigenden Bedarf an Pflegekräften zurück. Die Zahl der Beschäftigten habe dagegen in der Alten- wie auch in der Krankenpflege um jeweils rund 20.000 zugenommen.