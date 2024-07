Notlandung von Boeing-Jet Wie gefährlich sind Turbulenzen im Flugzeug?

Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt, der in der Vergangenheit unter anderem für Boeing gearbeitet hat, gibt Entwarnung. Er sagt: „Dem Flugzeug selbst können die Turbulenzen nichts anhaben.“ Man müsse keine Angst haben, dass der Flieger auseinanderbricht. In einzelnen Fällen könne es aber passieren, dass das Flugzeug nach der Landung in Reparatur müsse, so Großbongardt. Die eigentliche Gefahr liegt vor allem aber in der Kabine. Andrew Davies, einer der Passagiere auf dem Turbulenzen-Flug von Singapore Airlines, berichtete in der BBC, dass einige Passagiere so heftig durch das Flugzeug geschleudert worden seien, dass sie mit ihren Köpfen die Kabinendecke eingedrückt hätten. Viele der Verletzten sollen zum Zeitpunkt der plötzlichen Turbulenzen nicht angeschnallt gewesen sein.