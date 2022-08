Pipeline Nord Stream 1 : Bundesnetzagentur hält Wartung für technisch unbegründet

Hannover Der Streit um die Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nimmt kein Ende. Anfang September unterbricht Russland die Gaslieferung erneut für mehrere Tage. Die Bundesnetzagentur sieht dahinter weniger technische Gründe.

Die Bundesnetzagentur hält die von Gazprom angekündigte erneute Wartung der Gas-Pipeline Nord Stream 1 für unbegründet. „Auch diese Wartungsunterbrechung ist für uns technisch nicht nachvollziehbar“, sagte der Präsident der Netzagentur, Klaus Müller, am Dienstag nach einem Gespräch mit Niedersachsens Landesregierung. Alle bisherigen Argumente, es liege an den Turbinen von Siemens Energy, halte er für vorgeschoben. Die Erfahrung zeige, dass Russland „nach jeder sogenannten Wartung eine politische Entscheidung getroffen“ habe. „Ob Russland das wieder tun wird, werden wir erst Anfang September wissen“, sagte er. „Wahrscheinlich weiß das auch nur der russische Präsident an der Stelle.“