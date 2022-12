Was die Aktionäre vor der Hauptversammlung wissen müssen Noch sechs Tage bis zum Staatskonzern

Von solchen Terminen hätte Uniper gerne mehr: Am Samstag empfängt Konzern-Chef Klaus-Dieter Maubach in Wilhelmshaven Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Gemeinsam will man das neue Flüssiggasterminal einweihen, das in Rekordzeit errichtet wurde. Kurz darauf soll hier das erste Gas eingespeist werden. Damit will Uniper Deutschland helfen, über den Winter zu kommen. Ab Montag aber soll der Staat Uniper helfen, über den Abgrund zu kommen. Dann kommen die Aktionäre des Düsseldorfer Konzerns zur Hauptversammlung zusammen, um über den Einstieg des Staates und damit ihre eigene Marginalisierung zu entscheiden.