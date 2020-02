Schlechte Stimmung bei Nissan : Wut über Fall Ghosn und miese Zahlen bei Aktionärsversammlung

Tokio Niemand wolle ein Auto von einem Unternehmen kaufen, das so schlecht organisiert wirke wie Nissan, sagt ein Aktionär. Bei der außerordentlichen Versammlung knallt es - und zwar nicht nur wegen Ghosn.

Ghosn wird er beschuldigt, als Verwaltungsratschef Finanzdokumente gefälscht und Untreue begangen zu haben. Er wird unter anderem verdächtigt, seine Vergütung nicht in der tatsächlichen Höhe gemeldet zu haben. Er bestreitet dies, saß mehrere Monate in Untersuchungshaft in Japan und kam gegen Kaution in Hausarrest. Im Dezember gelang ihm die Flucht in den Libanon, während er seinem Prozess wegen finanziellen Fehlverhaltens entgegensah.