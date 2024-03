Sponsorenwechsel beim DFB Nike spendiert insgesamt rund 800 Millionen Euro

Dabei führt die Vorstellung in die Irre, Adidas sei weit überwiegend ein rein deutsches Unternehmen und Nike dagegen der globale Riese. „Fast 100 Prozent“ der Adidas-Produkte, so eine offizielle Aussage, werden von Partnerfirmen hergestellt, die wiederum zu 78 Prozent in Asien sitzen. Vietnam ist dabei wichtigstes Zuliefererland für Schuhe, Kambodscha ist führender Herstellstaat für Kleidung, die Türkei ist vorne bei Assecoires und Ausrüstung mit einem Lieferanteil von 26 Prozent an diesem Produktsegment.