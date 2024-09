Kaufhebenkosten bei Immobilien Niedrigere Grunderwerbsteuer könnte NRW helfen

Die Grunderwerbsteuer ist ein wesentlicher Faktor beim Kauf einer Immobilie. In NRW macht sie 6,5 Prozent des Kaufpreises aus, das heißt: Beim Erwerb einer 400.000 Euro teuren Wohnung fallen zusätzlich 26.000 Euro Grunderwerbsteuer an, neben Makler-, Notar- und Gerichtskosten. Und weil NRW neben Schleswig-Holstein, dem Saarland und Brandenburg den höchsten Satz unter den Bundesländern hat, steht es wie die anderen seit Jahren unter Druck. Investoren, Steuerexperten und die Baubranche fordern eine Senkung, was NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) wie Ressortkollegen aus anderen Ländern ablehnt.