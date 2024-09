Krise bei Volkswagen Niedersachsen will um VW-Standorte kämpfen

Niedersachsens Landesregierung will sich angesichts der Sparpläne bei Volkswagen für die sechs VW-Standorte im Land einsetzen. „Mein Ziel ist es, dass die Standorte in Niedersachsen nicht nur erhalten bleiben, sondern entwickelt werden“, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) der „Braunschweiger Zeitung“. „Mein Ziel ist nachhaltige Beschäftigung sowohl bei Volkswagen als auch in der Zulieferindustrie. Mein Ziel ist es, dass Automobilindustrie das Herz der Industrie in Niedersachsen bleibt.“