932 Hektar im Regionalplan Niederrhein-Kommunen wollen gegen Kiesabbau klagen

Gutachter Beckmann sagte, es sei rechtswidrig, dass beim neuen Regionalplan der künftige Bedarf an Kiesabbau hergeleitet werde, indem die Zahlen der vergangenen Jahre in die Zukunft extrapoliert worden seien. Es habe keine angemessene Abwägung zwischen den Interessen der Industrie sowie Umweltinteressen gegeben. Das Gutachten sei „eine schallende Ohrfeige für den RVR und für das Wirtschaftsministerium als Oberste Landesplanungsbehörde“, so Bürgermeister Landscheidt, der auch Professor für Wirtschaftsrecht ist.