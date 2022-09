Förderung war wegen Erdbebengefahr eingestellt : Niederlande fördert wieder Gas bei Groningen

Der Schriftzug „Gas“ steht in einem Wohngebiet auf einer gusseisernen Straßenkappe einer Gasleitung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Den Haag Die Niederlande wollen angesichts der ausbleibenden Lieferungen aus Russland die hoch umstrittene Gasförderung in der Region Groningen vorerst wieder aufnehmen. Wann bei den Anlagen entgültig Schluss ist, hängt von der geopolitischen Situation ab.

Die Niederlande wollen angesichts der ausbleibenden Lieferungen aus Russland die hoch umstrittene Gasförderung in der Region Groningen vorerst wieder aufnehmen. Ab kommendem Monat werde eine „minimale Menge“ Gas gefördert, erklärte die Regierung in Den Haag am Montag. „Falls die geopolitische Situation es zulässt“, soll dann im Herbst 2023 oder im Jahr 2024 endgültig Schluss sein.