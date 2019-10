Gericht lehnt Entlastung ab : Niederlage für die Deutsche Bank

Das Landgericht Frankfurt kippt die Entlastung des Managements.

(rtr) Niederlage für die Deutsche Bank: Das Landgericht Frankfurt hat die Entlastung von Konzernchef Christian Sewing, Aufsichtsratschef Paul Achleitner und weiterer Vorstände durch die Hauptversammlung im Mai für nichtig erklärt. Eine Sprecherin des Landgerichts bestätigte am Freitag auf Anfrage entsprechende Informationen des Magazins „Der Spiegel“. Auch die Entlastung der Vorstände Karl von Rohr, Garth Ritchie und Silvie Matherat erklärte das Landgericht nach einer Klage der Riebeck-Brauerei, hinter der der Deutsche-Bank-Aktionär Karl-Walter Freitag steht, für nichtig (Aktenzeichen Z 3-05 O 54/19).

Die Deutsche Bank will Berufung einlegen, auch wenn die Gerichtsentscheidung keine konkreten Folgen hat. Sewing, Achleitner und von Rohr können ihre Ämter weiter ausüben. Ritchie und Matherat haben die Bank verlassen. Das Institut zeigte sich zuversichtlich: „Frühere Klagen dieses Berufsklägers zu Beschlüssen unserer Hauptversammlungen waren nur äußerst selten erfolgreich“, sagte ein Sprecher.

Bei der Hauptversammlung im Mai hatten die Aktionäre harsche Kritik an der Führung der Deutschen Bank geübt und Sewing, Achleitner & Co. einen Denkzettel verpasst. So sprach sich mehr als ein Viertel der Aktionäre gegen eine Entlastung Achleitners aus. Eine Nicht-Entlastung hätte zwar keine rechtlichen Folgen gehabt, wäre jedoch eine schwere Schlappe gewesen. Ein Antrag Freitags, Achleitner abzuwählen, war gescheitert.