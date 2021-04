Mobilität : Das können Mietfahrräder in den Städten

Leih-Fahrräder von Nextbike können in Berlin per Smartphone-App entliehen werden. Foto: M. C. Hurek Foto: picture alliance / Markus C. Hurek/Markus C. Hurek

Düsseldorf Weggfahren ist erst einmal in Deutschland schwierig, also liegt Fahrradfahren im Trend. Wir stellen Möglichkeiten vor, wo Zweiräder ausgeliehen werden können. Gut für die Bürger: Beim VRR ist die Mitnahme eigener Fahrräder mittlerweile sehr günstig.

In studentischen Kreisen sind sie schon seit einiger Zeit sehr beliebt. Leihräder, die für kleines Geld in größeren Städten gemietet werden können. Für die Fahrt vom Bahnhof zur Uni sind die Räder sicher praktisch, aber eignen sie sich darüber hinaus auch für längere Touren? Am Markt gibt es derzeit mehrere Anbieter, das Unternehmen Mobike hat sich in letzter Zeit, insbesondere in Düsseldorf, zurückgezogen. Drei andere Unternehmen sind noch da. Es sind Nextbike, Call a Bike von der Bahn und Jump vom Scooter-Unternehmen Lime.

Der Leipziger Fahrradverleih Nextbike ist aktuell in 300 Städten weltweit aktiv, in Deutschland sind es über 60, in NRW ist die Firma unter anderem in Bonn, Duisburg, Köln, Dortmund, Essen, Leverkusen, Mönchengladbach vertreten.Bereits 2004 gegründet, entwickelte sich Nextbike in den letzten Jahren nach eigenen Angaben zum Bike-Sharing Marktführer in Deutschland. Nach der Anmeldung über die eigene App oder die Website, kann man das Angebot in jeder Stadt nutzen. Die Details können allerdings von Ort zu Ort variieren. In der Regel kosten die Fahrräder einen Euro für jede halbe Stunde. Allerdings maximal neun Euro für 24 Stunden. In vielen Städten kooperiert Nextbike mit den Universitäten. Für Studierende ist die erste halbe Stunde dann oft kostenlos. Die meisten Räder sind mittlerweile über ein Rahmenschloss gesichert und können über die App oder über eine Telefonhotline geöffnet werden. Ein internetfähiges Handy ist also nicht zwingend notwendig.

Info Fahradgesetz für mehr Radwege Strategie NRW plant ein Fahrradgesetz. Jeder vierte Weg soll dann künftig per Zweirad erledigt werden statt aktuell nur rund zehn Prozent. Umsetzung Es sollen sehr viel mehr Radwege gebaut werden, auch für lange Strecken. An S-Bahn-Stationen sollen deutlich häuiger Zweiräder ausgeliehen oder gut untergestellt werden können.

In einigen Städten können die Räder nur an festen Stationen ausgeliehen und wieder zurückgegeben werden, es gibt in vielen Städten aber auch sogenannte Flexzonen, in denen die Räder einfach am Straßenrand abgestellt werden können. Dafür zahlt Nextbike dann einen bestimmten Geldbetrag an die Stadt und erhält Sondernutzungsrechte.

Der DB-Ableger Call a Bike war genau deswegen im letzten Jahr vor Gericht. Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied, dass die Bahn ihre Räder in Düsseldorf nur noch an festen Stationen anbieten darf. In anderen Städten wie Bonn ist das flexible Mieten weiterhin möglich. In ganz NRW bietet die DB rund 1.000 Fahrräder an. Der Schwerpunkt ist Köln. Im Light-Tarif mietet man die Räder ohne Jahresgebühr für zehn Cent pro Minute oder neun Euro am Tag. Anders als bei Nextbike kann man nur ein Rad pro Person ausleihen. Beim Konkurrenten sind es bis zu vier.

Auch E-Bikes gibt es aktuell in der ganzen Stadt. Die roten Jump-Räder wurden von Uber auf den Markt gebracht und mittlerweile vom E-Scooter-Unternehmen Lime übernommen. Hier zahlt man bereits für die Ausleihe einen Euro und zusätzlich einen Minutenpreis von bis zu 25 Cent. Lime ist in über 135 Ländern aktiv.

Grundsätzlich werden die Räder aller Anbieter eher für Kurzstrecken genutzt, als für lange Radtouren. Trotzdem zeigt eine Lime-Statistik, dass die Fahrten in der Pandemie etwas länger wurden: von durchschnittlich 1,7 auf 2,8 Kilometer. Insgesamt habe sich die Nachfrage allerdings durch Corona verringert. „die Menschen sind eben weniger mobil, das spüren auch wir“, teilt eine DB-Sprecherin mit.

Eine interessante Option ist auch, Fahrräder an den Bikestationen an Bahnhöfen auszuleihen. Am Hauptbahnhof Düsseldorf und in einer Außenstelle am Apolloplatz sind laut Angabe der Radstation 150 Zweiräder auszuleihen, die Radstation Köln hat ein breites Angebot inklusive Tandems, Ebikes, Lastenrädern,und Kinderfahrrädern, in Duisburg kostet ein CItyrad neun Euro am Tag, ein Trekkingrad 13,50 Euro, ein Ebike 25 Euro, weitere vergleichbare Stationen gibt es in Mülheim an der Ruhr, in Mönchengladbach und Rheydt, am Bahnhof in Xanten, in Kevelaer, Moers. Im Zweifelsfall bei Google die Stadt eingeben, die man besuchen will und dann „Radstation“ dazu eintippen.

Wem das Ausleihen von Fahrrädern zu mühselig ist, der kann seit Anfang des Jahres seine eigenen Fahrräder im Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) so günstig mitnehmen wie nie: Es kostet nur 3,60 Euro, ein Zweirad im ganzen VRR für 24 Stunden mitzunehmen. Bis dahin war für jede Fahrt ein Extra-Zusatzticket nötig, jetzt nur noch eines. „Damit wollen wir das Mitnehmen von Fahrrädern attraktiver machen“, sagt VRR-Vorstand Jose Luis Castrillo. Dabei gelten die Tickets eben nicht nur in S-Bahnen sondern auch in Regionalbahnen und Regionalexpress-Bahnen innerhalb des VRR. Dies bedeutet beispielsweise, dass mit der S6 von Düsseldorf zum Baldeneysee und an die Ruhr in Essen gefahren werden kann (Haltestelle: Essen-Werden oder Essen-Hügel) oder auch nach Düsseldorf-Benrath, von wo aus eine Tour nach Zons gut möglich ist.

Ebenso ist denkbar für eine Radtour, nach Xanten zu fahren. Touren von Düsseldorf aus nach Meerbusch oder Moers erlauben im Prinzip die Rückkehr per Rad (mit einigen Umwegen). Mit der Rheinbahn, die im VRR Mitglied ist, lässt sich Kaiserswerth anfahren, Rückfahrt dann am Rhein entlang.

Bei vielen Abos des VRR ist übrigens die Mitnahme von Fahrrädern in der Regel inklusive, beispielsweise laut Rheinbahn beim Ticket 2000, beim Bärenticket (ab 60 Jahren), beim Semesterticket, bei Firmentickets und beim Youngticket-Plus.