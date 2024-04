Mehr Informationen für Verbraucher Das ändert sich ab Mai beim Kauf eines Neuwagens

Neuwagen werden wie auch jetzt in sieben CO 2 -Effizienzklassen eingeteilt: Von der besten Klasse A (grün) mit null Emissionen bis hin zu der schlechtesten Klasse G (rot). Grundlegend neu ist aber die Methodik, mit der Fahrzeuge eingestuft werden. So spielt das Gewicht des Autos künftig keine Rolle mehr. Bisher fielen Emissionen von schweren Autos bei der Einstufung in die Plakettenfarbe weniger ins Gewicht als bei kleinen Autos, da der CO2-Ausstoß ins Verhältnis zum Gewicht des Autos gesetzt wurde. Das soll sich nun ändern, was schwere Autos herabstufen wird.