In zwei Wochen 405 Millionen Euro ausgezahlt : Die Neustarthilfe des Bundes ist ein Renner

In zwei Wochen 405 Millionen Euro ausgezahlt

Die Musiker Julian Eilenberger (vorn) und Andreas Güstel spielen in der Mecklenburgstraße in Schwerin auf ihrem mobilen Klavier. Mit ihrer Aktion fordert das Duo Be-Flügelt bessere Unterstützung und Hilfe für freiberufliche Künstler während der Corona-Krise. Foto: obs/Jens Büttner

Berlin Die „Neustarthilfe“ der Bundesregierung für Soloselbstständige wie etwa Künstler in der Corona-Krise erweist sich als ein Renner: Knapp zweieinhalb Wochen nach Antragsstart sind bis zum Freitag bereits 68.635 Anträge von Selbstständigen bewilligt und rund 404,8 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das geht aus Daten des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, die unserer Redaktion exklusiv vorliegen.

„Die Rückmeldungen beispielsweise aus der Veranstaltungswirtschaft sind ausgesprochen positiv“, sagte eine Ministeriumssprecherin. „Besonders positiv wird hervorgehoben, dass sich der Antrag schnell und einfach ausfüllen lässt und die Auszahlung in den allermeisten Fällen binnen 48 Stunden erfolgt.“

Aus dem Gastgewerbe wurden bis Freitag 4.983 Anträge bewilligt und bereits gut 33 Millionen Euro ausgezahlt, so das Ministerium. Aus dem Handel und der Kfz-Reparatur wurden rund 6.800 Anträge genehmigt und gut 43 Millionen Euro ausgezahlt. Aus dem Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung wurden bisher 13.300 Anträge bewilligt und knapp 74 Millionen Euro ausgezaht. Allein aus Nordrhein-Westfalen genehmigte der Staat bis Freitag bereits knapp 12.000 Anträge, 71 Millionen Euro wurden an Selbstständige in NRW ausgezahlt. Aus Hessen wurden gut 4500 Anträge und knapp 27 Millionen, aus Rheinland-Pfalz gut 2500 Anträge und rund 15 Millionen Euro positiv beschieden.