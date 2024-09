Schiffbau Neustart für Meyer Werft - Verträge für Rettung geschlossen

Unternehmenschef Bernd Eikens dankte in einem Statement für die Unterstützung von Bund, Land und Banken. „Jetzt liegt es an uns, das Vertrauen, was in uns gesteckt wurde, zu rechtfertigen. Wir werden alles daran tun, dass die Meyer Werft eine erfolgreiche Zukunft hat“, sagte Eikens. Dazu zähle der Bau von Kreuzfahrtschiffen ebenso wie der Spezialschiffbau und der Bau von Konverterplattformen für die Offshore-Windenergie. „Ich glaube, wir alle sehnen uns nach ein wenig Normalität wieder zurück nach den letzten Monaten, sodass wir uns wieder auf das operative Geschäft konzentrieren können.“