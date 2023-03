Konzernumbau Henkel ruft neues Sparprogramm aus

Der Düsseldorfer Markenartikelkonzern Henkel beginnt ein zweites Umbauprogramm in der neu geschaffenen Konsumgütersparte, in der das bisherige Waschmittelgeschäft rund um Persil und Somat mit der Schönheitspflege rund um Wella zusammengeführt wird. 150 Millionen Euro sollen an jährlichen Kosten in Produktion und Logistik weltweit eingespart werden, kündigte der Vorstand am Dienstag bei der Bilanz-Präsentation an.