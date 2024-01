Samsung-Handy übersetzt gesprochene Sprache in Echtzeit KI revolutioniert Weltwirtschaft weiter

Wie wichtig KI wird, zeigen die neuen Samsung-Handys und ein Bündnis von Vodafone mit Microsoft. „Wir stehen am Beginn eines neuen Smartphone-Zeitalters“, verkündete Samsung-Mobilfunkchef Roh Tae-moon bei der Präsentation der neuen Smartphone-Familie des Konzerns im Silicon Valley bei San Francisco. Mit einem neuen KI-Assistenten, Galaxy AI (Artificial Intelligence) genannt, sollen Live-Übersetzungen von Telefonaten möglich werden. Der Clou: Samsung baut so leistungsfähige Rechenchips in die Smartphones der neuen S24-Gerätereihe ein, dass diese in der Lage sind, von einer Sprache in die andere Sprache zu übersetzen – ohne die nötigen KI-Daten von zentralen Servern abrufen zu müssen, weil diese bereits im Gerät abgespeichert sind. Das erhöht das Tempo der Übersetzungen, und es verbessert den Datenschutz. Auch Deutsch gehört zu den 13 Sprachen, in die übersetzt werden kann.