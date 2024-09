Neues Gesetz für Immobilien Das Bauen soll leichter werden – so kann das in NRW aussehen

Mit Herstellungskosten von durchschnittlich 5000 Euro pro Quadratmeter ist eine Neubauwohnung in Deutschland gegenwärtig so teuer wie in kaum einem anderen Land der EU. Allein die Baukosten machen schon 3250 Euro aus, dazu kommen Kosten beispielsweise für Planung, Gutachten und Genehmigungsverfahren.