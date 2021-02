Energieeffizienz von Elektrogeräten : Neue Energielabel für Hausgeräte

Düsseldorf Ab März gibt es neue Labels für den Energie- und Wasserverbrauch von Haushaltsgeräten. A+++ hat ausgedient. Die Note A bis G sorgen für bessere Vergleichbarkeit.

Das soll es nun also gewesen sein. Das alte Energielabel der EU ist ab 1. März Geschichte. Es wird ersetzt. Die Klasse A+++ wird es zukünftig nicht mehr geben. Für Verbraucher bedeutet das: umdenken und neu orientieren. Die Geräte werden nicht schlechter, bekommen aber trotzdem keine A-Auszeichnung mehr. Alles was Sie wissen müssen.

Was ändert sich bei der Energieeffizienz? Ein Blick auf das neue Label genügt, um zu erkennen: Das dreifache Plus ist verschwunden, stattdessen reicht die neue Skala von A bis G. „2017 waren bereits 90 Prozent der verkauften Kühlgeräte und Waschmaschinen in den höchsten Effizienzklassen ausgewiesen“, erklärt das Bundeswirtschaftsministerium. Die Geräte waren allesamt so sparsam beim Energie- und Wasserverbrauch, dass das Energielabel zunehmend seine Funktion als Hilfe beim Kauf eingebüßt habe. Eine Unterscheidung für die Verbraucher war schwierig. Das heißt also auch, dass A+++ Geräte zukünftig nicht automatisch ein A bekommen. Im Gegenteil: Die EU hat ihre Messkriterien verändert. Kein aktuelles Gerät erhält demnach eine A-Auszeichnung. Viel mehr sollen Hersteller motiviert werden, noch energieeffizientere Produkte herzustellen. Die Verbraucherzentrale NRW geht sogar davon aus, dass es in den nächsten Jahren bei einigen Produkten weder A noch B Etiketten geben wird.