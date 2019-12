Gutachterausschuss : Neuer Rekord bei Immobilienumsatz

Berlin Gutachter sehen trotz immer teurer werdender Immobilien keine Preisblase in Deutschland. Das billige Geld habe zwar zu höheren Preisen geführt, sagte der Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Markus Eltges, bei der Vorstellung des Immobilienmarktberichts.

Die Investitionen für den Kauf von Immobilien haben 2018 das Rekordniveau von 269 Milliarden Euro erreicht. Das entspricht einer Verdopplung binnen zehn Jahren. Dabei blieb die Zahl der Transaktionen konstant bei rund einer Million, was den Preisanstieg unterstreicht. Mehr als zwei Drittel der Investitionen entfallen auf Wohnungen. „Die Nachfrage nach Immobilien wird auch in den nächsten Jahren wachsen“, sagte Eltges voraus.

Bestehende, freistehende Eigenheime kosteten seit 2009 im Schnitt 4,3 Prozent mehr pro Jahr. „Insbesondere in ohnehin teuren Lagen steigen die Preise weiter stark an“, sagte Gutachterin Anja Diers. Bundesweit am höchsten waren sie 2018 im Landkreis München mit 10.200 Euro pro Quadratmeter. Auf die Stadt München mit 9500 Euro pro Quadratmeter folgen Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart (je 5000 Euro). Im Bundesschnitt sind es 1750 Euro. Weitaus weniger sind es im Kyffhäuserkreis in Thüringen (410 Euro).