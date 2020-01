Neuer Passagier-Rekord : Busse und Bahnen kommen an ihre Kapazitätsgrenze

Berlin Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen müsse mehr in die Grunderneuerung des Nahverkehrs-Systems investiert werden. Eine weiterer Anstieg der Fahrgastzahlen könne nicht funktionieren, wenn die Kapazitäten der Branche nicht ausgebaut werden.

Angesichts immer neuer Passagier-Rekorde in Bussen und Bahnen geraten die Nahverkehrs-Unternehmen an Kapazitätsgrenzen. 2019 fuhren mehr als 10,4 Milliarden Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Dienstag in Berlin mitteilte. Das Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr falle aber deutlich niedriger aus als in früheren Jahren. Dies sei für die Branche ein Signal, mehr und schneller in die Grunderneuerung des Systems zu investieren. Nur so könne mit Blick auf die Klimaziele weiteres Wachstum im Sektor sicher gestellt werden. Die Branche hat sich zum Ziel gesetzt, die Fahrgastzahlen bis 2030 um 30 Prozent zu steigern.